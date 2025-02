Sengés atende mais de 160 pacientes durante mutirão de oftalmologia

Nos dias 22 e 23 de fevereiro, a Prefeitura Municipal de Sengés, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu um mutirão de oftalmologia que beneficiou mais de 160 pacientes. A iniciativa teve como objetivo oferecer avaliação oftalmológica gratuita e encaminhar para tratamento aqueles que necessitaram de correção visual, além de fornecer óculos gratuitamente para todos os alunos da rede municipal.

Continua após a publicidade

Foram 161 pacientes atendidos durante a ação e, entre eles, estavam alunos da rede municipal de ensino, que passaram por exames de acuidade visual. Além das crianças, alguns idosos e outros moradores também receberam atendimento, demonstrando o compromisso da Saúde com toda a população. Após os exames realizados, todos aqueles que apresentaram irregularidades na visão foram encaminhados para acompanhamento especializado, garantindo assim, a continuidade da ação realizada.

O mutirão também integrou o projeto “Pequenos Olhares”, que visa a realização de exames oftalmológicos nas escolas municipais. A primeira triagem do projeto foi realizada na Escola Lhubina B. Rosa, no bairro Cohapar, e a previsão é de que o projeto atenda aproximadamente 2.000 alunos, que serão beneficiados com a expansão da iniciativa.

Continua após a publicidade

Contudo, para garantir o acesso igualitário à educação, além de fornecer os exames totalmente gratuitos, todos os alunos que necessitarem de óculos receberão os equipamentos sem custo, fornecidos pela Secretaria de Saúde, reforçando assim o compromisso da Saúde com a educação de qualidade para todas as crianças do município.

Estas ações reforçam o compromisso da gestão municipal com a saúde da população e busca prevenir problemas visuais que poderiam afetar a qualidade de vida e o desempenho escolar das crianças. Estudos mostram que dificuldades de visão não diagnosticadas podem impactar significativamente a aprendizagem, tornando iniciativas como estas, fundamentais para garantir um futuro escolar promissor para as crianças.

Com isso, o comprometimento da Prefeitura de Sengés com a saúde ocular reflete-se nessa e em outras iniciativas voltadas ao bem-estar da comunidade. A gestão municipal continua investindo em parcerias entre as secretarias de Saúde e Educação para garantir que todos os estudantes tenham condições adequadas de aprendizado e desenvolvimento.