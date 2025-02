Jaguariaíva promove encontro para fortalecer a educação inclusiva na rede municipal

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) deu continuidade às ações voltadas para a educação inclusiva com uma reunião realizada na última semana. O encontro contou com a presença da Secretária de Educação, Hercília Teixeira de Melo, da Diretora de Educação, Jeane Sales Vieira, e da Chefe de Divisão Pedagógica, Eliane da Silva Ferreira. Também participou do evento a terapeuta Mariana Rufatto, da Clínica Desenvolver, que colaborou na discussão das estratégias para a implementação de práticas inclusivas no município.

Continua após a publicidade

Durante a reunião, foram abordadas ações planejadas para fortalecer a educação inclusiva nas escolas locais, com a proposta de criar um ambiente mais acessível e adaptado para todos os estudantes. Hercília Teixeira de Melo ressaltou a importância da parceria com a terapeuta Mariana Rufatto, destacando os benefícios que essa colaboração pode trazer para o desenvolvimento de estratégias especializadas na área. A colaboração visa, principalmente, aprimorar as abordagens pedagógicas e garantir que todas as crianças, independentemente das suas necessidades educacionais, possam receber o suporte adequado para o seu aprendizado.

A reunião enfatizou que a educação inclusiva exige atenção especializada, e a parceria com profissionais da área será essencial para alcançar resultados mais eficazes e garantir o pleno desenvolvimento de todos os alunos. A SEMEC segue comprometida em promover a inclusão e a igualdade de oportunidades, por meio de práticas educacionais que atendam às necessidades de cada estudante.