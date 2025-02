Polícia prende homem que abusou da própria filha em Wenceslau Braz

Um homem de 49 anos condenado por estuprar a própria filha foi preso na manhã desta terça-feira (25) no município de São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, o homem foi condenado no ano de 2021 a cumprir 22 anos de prisão por ter estuprado a própria filha. Segundo o delegado Huarlei Oliveira, os abusos aconteceram em 2006 quando a criança tinha apenas sete anos de idade.

O delegado ainda informou que, no período em que o homem esteve foragido da Justiça, ele se envolveu em uma tentativa de homicídio no ano passado em Ibaiti quando tentou matar sua companheira e ateou fogo na residência da mulher.

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado ao Sistema Penitenciário onde permanece a disposição da Justiça.

A PC destaca que a população pode contribuir no combate a crimes praticados contra mulheres, crianças e pessoas em situação vulnerável. Denúncias podem ser feitas através dos telefones 197, 181 e 190 de forma anônima.