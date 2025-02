Educação abre as inscrições para o Ganhando o Mundo 2026

A Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) publicou nesta segunda-feira (24) o Edital nº 27/2025, que abre as inscrições para a edição de 2026 do programa de intercâmbio internacional Ganhando o Mundo. A iniciativa viabilizará a 1.200 estudantes da rede estadual a oportunidade de cursar um período letivo (de cinco a seis meses) em países de língua inglesa, como Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido.

Continua após a publicidade

O objetivo do programa é proporcionar aos alunos aprendizado cultural e acadêmico, aprimoramento do idioma inglês e desenvolvimento de autonomia, além de formar uma rede de jovens líderes para atuar nas escolas da rede pública estadual.

As inscrições estão abertas a partir desta terça-feira (25) e seguem até 24 de abril, exclusivamente pelo site da Seed-PR. Poderão participar estudantes que estejam regularmente matriculados na 1ª série do Ensino Médio e que tenham concluído o 9º ano do Ensino Fundamental na rede estadual em 2024, desde que atendam aos critérios do edital.

Continua após a publicidade

“É o maior programa de intercâmbio do País, que dá a oportunidade para o jovem, muitas vezes de famílias humildes, conhecer um país diferente, estudar lá e aprender uma nova língua. Isso tem mudado a vida de milhares de estudantes”, afirma o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

“O Ganhando o Mundo é um dos programas mais transformadores da educação paranaense. Ele abre portas para que os estudantes ampliem seus horizontes, tenham contato com novas culturas e aprimorem o domínio da língua inglesa, fatores que contribuem diretamente para o seu crescimento profissional”, complementa o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda.

O processo seletivo será em duas etapas: inscrição e classificação, considerando o desempenho acadêmico e a participação em programas educacionais da rede estadual. As vagas serão distribuídas entre os municípios paranaenses e incluem cotas específicas para estudantes beneficiários do Bolsa Família. Os interessados devem ler atentamente o edital disponível no site da Secretaria e acompanhar todas as atualizações sobre o processo seletivo.

Os selecionados embarcarão em 2026 para cursar um semestre letivo em escolas estrangeiras. A divisão das vagas será a seguinte: Austrália – 200 vagas; Canadá – 500 vagas; Irlanda – 150 vagas; Nova Zelândia – 200 vagas; e Reino Unido – 150 vagas.

Lançado em 2019, o Ganhando o Mundo passou por importantes ampliações desde a sua primeira edição. Ao todo, o programa já enviou 2.015 estudantes da rede estadual de ensino para intercâmbios de quatro a cinco meses em países de língua inglesa como Irlanda, Austrália, Canadá, Reino Unido e Nova Zelândia. Com os embarques ainda programados da edição de 2025, que contemplou 1.300 alunos no total, o programa alcança a marca de 2.540 estudantes beneficiados desde sua implementação.

Além dos alunos das escolas regulares, ele já contemplou alunos dos colégios agrícolas, diretores e professores da rede estadual. O investimento na iniciativa, desde seu lançamento, ultrapassa de R$ 500 milhões, com o Estado sendo responsável pelas passagens, bolsa-auxílio durante a estadia no Exterior e organização de passaportes e da dinâmica das viagens.