Programa internacional gratuito para formação de mulheres líderes chega em Wenceslau Braz

No último sábado (22), Wenceslau Braz registrou um momento histórico com a chegada da Ordem Internacional do Arco-Íris para Meninas, um programa global voltado ao desenvolvimento juvenil. Oito jovens da cidade foram iniciadas na organização, que busca formar futuras líderes e incentivar valores como amor, lealdade, patriotismo e serviço à comunidade.

A cerimônia foi realizada na Loja Maçônica Jaques DeMolay, na cidade de Cambará, responsável pela Ordem agora implantada na cidade de Wenceslau Braz. A cerimônia de iniciação das jovens brasenses foi realizada sob a condução da Assembleia Luz do Oriente, responsável por manter a Ordem ativa na região.

Laís, Sophia, Stefanu, Luiza, Rafaella, Maria Cristina, Rafaela e Sarah se tornaram as pioneiras do programa em Wenceslau Braz. Foto: Divulgação

As jovens Laís Marques, Sophia Xavier de Freitas, Stefany Teixeira, Luiza Lopes, Rafaella de Lima, Maria Cristina da Silva, Rafaela Rueda e Sarah Maria Teixeira se tornaram as pioneiras do programa em Wenceslau Braz, assumindo o compromisso de crescimento pessoal e atuação social. A iniciativa conta com o apoio da Loja Maçônica local, que trabalha na criação de uma Assembleia própria no município, possibilitando que outras meninas possam ingressar futuramente.

Fundada nos Estados Unidos em 1922, a Ordem Internacional do Arco-Íris para Meninas está presente em diversos países, incluindo o Brasil, onde já possui grupos estabelecidos em cidades como Curitiba, Ponta Grossa e Londrina. A unidade mais próxima de Wenceslau Braz encontra-se em Cambará, mas com a nova iniciativa, a expectativa é que o programa ganhe força no município.

Diferente de uma organização religiosa, a Ordem tem como foco a capacitação de meninas para a vida adulta, promovendo encontros, projetos sociais e atividades que fortalecem a autoestima e o protagonismo feminino. Ao se tornarem membros, as participantes desenvolvem habilidades essenciais para a vida, aprendendo sobre responsabilidade, liderança e o impacto positivo do serviço comunitário.

A inscrição para participar do programa é gratuita, e está aberta para meninas entre 11 e 20 anos de idade. Aquelas que se interessarem em participar da Ordem em Wenceslau Braz podem entrar em contato com Ronny Carvalho, coordenador do projeto no município, através do telefone (43) 99606-3606.