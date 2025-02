Moradores encontram duas cobras em residências no Centro de Wenceslau Braz

O final de semana foi assustador para duas famílias de Wenceslau Braz, que encontraram duas cobras dentro de suas residências. As duas situações aconteceram no centro da cidade, sendo que uma foi registrada próximo ao Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná (CESP) e outra próximo ao Banco Bradesco.

Continua após a publicidade

A primeira situação aconteceu por volta das 09h00 da última sexta-feira (21), quando uma mulher saiu de dentro da sua casa para varrer a calçada, como faz costumeiramente e avistou o réptil. “Eu levantei cedo e fui varrer a calçada. Depois de varrer, fui jogar a sujeira fora e, quando dei meu primeiro passo, eu vi a cobra subindo pelo portãozinho da minha casa”, disse a mulher.

No primeiro momento, a mulher não viu que se tratava de uma cobra, mas percebeu que o réptil brilhava em contato com a luz do sol. “Eu vi o rabo grande e ela brilhando enquanto subia a escada que tem em casa. Quando vi o rabo fino e comprido, cheguei à conclusão de que não seria um lagarto”, disse. Foi quando a mulher olhou atentamente e viu que se tratava de uma cobra.

Continua após a publicidade

“Quando eu percebi, gritei chamando meu marido para me ajudar”, contou. Com isso, seu esposo tentou prendeu a cobra contra o chão com um cabo de vassoura e segurou o réptil pelo pescoço. “Nisso ela começou a se enrolar no braço dele. Foi então que nós pegamos um vidro e colocamos ela dentro, para não escapar”, contou a mulher.

Contudo, a cobra se tratava de uma Cobra Caniana, um réptil famoso por sua braveza, mas está longe de ser perigosa, já que não é peçonhenta.

Segunda situação aconteceu na noite do último domingo (23). Foto: Divulgação

A outra situação, aconteceu na noite do último domingo (23), quando um homem encontrou uma outra cobra dentro de sua cozinha. Esta situação foi registrada em uma casa próximo ao Bando Bradesco. Segundo relatos do morador, ele havia levantado e ido em direção à sua cozinha, foi quando avistou a cobra no canto de um móvel.