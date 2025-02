Alexandre Curi participa da posse de Regis Willian como novo presidente da Amunorpi

Na última sexta-feira (21), a cidade de Ibaiti foi palco da cerimônia de posse do prefeito Régis Willian Siqueira Rodrigues, da cidade de Jaboti, como novo presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi). A solenidade contou com a presença de todos os prefeitos que compõem a Associação, incluindo o prefeito da cidade de Wenceslau Braz, Luiz Carlos Vidal, mais conhecido como Polaco, além de deputados estaduais e federais e, entre eles, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), Alexandre Curi.

"Sou muito grato pelo apoio que todos me deram, principalmente pelos meus pais, minha esposa e minhas filhas que estão me dando total apoio neste momento", disse Régis Willian Siqueira Rodrigues emocionado durante seu discurso. Régis Willian recebendo o broche de presidente da Amunorpi. Foto: Arquivo Folha Extra

Iniciada por volta das 14h40, a solenidade realizou a posse do novo presidente, dos vices e dos membros do Conselho Fiscal que, a partir de agora, serão liderados por Régis Willian Siqueira Rodrigues em busca de melhorias e inovações para os municípios da região, que tem ganhado cada vez mais destaque na economia estadual.

A cerimônia teve início com movimentos religiosos, onde o padre Rosivaldo, da cidade de Jaboti, leu um trecho bíblico abençoando o novo presidente e os membros que foram empossados, seguido do pastor Jorge Teodoro, da cidade de Joaquim Távora, que realizou uma oração. Dando continuidade à solenidade, os deputados estaduais e federais presentes na cerimônia tomaram posse da palavra, onde expressaram incentivo e apoio ao novo presidente e a toda a região.

Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), o deputado Alexandre Cury em discurso durante a cerimônia. Foto: Arquivo Folha Extra

Entre os deputados que tomaram posse de fala, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), o deputado Alexandre Curi, discursou sobre projetos e investimentos realizados em prol do Norte Pioneiro, que tem se destacado na produção de diversos alimentos e como um potencial turístico do Paraná.

“O que melhora a vida das pessoas são investimentos nas cidades e nós estamos participando de diversos programas que estão ajudando a melhorar a qualidade de vida da população. E minha presença aqui, nessa cerimônia, como presidente da Assembleia, é a garantia de que o Régis, representando todos os prefeitos da Amunorpi, vai receber um grande apoio da Assembleia e do governador Ratinho Junior”, destacou o presidente da Assembleia.

Alexandre Curi também parabenizou o ex-presidente da Associação e o novo presidente empossado, enfatizando a qualidade de seu trabalho. “Sei que o Régis ajudou a transformar muito o município de Jaboti nos últimos anos e acredito que continuará fazendo um bom trabalho. Parabéns para você, prefeito Germano, pelo mandato cumprido e para você Régis, desejo vida longa e uma belíssima gestão”, acrescentou o deputado.

Prefeito de Ibaiti, Roberto Regazzo durante discurso na cerimônia. Foto: Arquivo Folha Extra

Além do presidente da Assembleia, o prefeito de Ibaiti, Roberto Regazzo, conhecido como Betão, também tomou posse da palavra, enfatizando o trabalho realizado por Régis Willian na cidade de Jaboti, onde é prefeito.

“Quero te parabenizar Régis, porque sei que o começo desta evolução é resultado de suas ações, porque sei que você correu atrás de melhorias e muitas outras coisas, e acredito que fará um bom mandato como presidente da Amunorpi”, disse o prefeito.

Betão também afirmou que os prefeitos da região farão o possível para ajudar Alexandre Curi na candidatura à governador do Paraná. “Sabe porquê faremos isso? Porque certa vez, em Brasília, um Senador disse que se candidataria, não saiu do nem para tirar foto conosco, e nós sabemos da sua humildade e união em prol do povo, por isso decidimos que vamos te ajudar a ser eleito”, enfatizou.

Presidente da Amunorpi, Régis William Siqueira Rodrigues. Foto: Arquivo Folha Extra

Para finalizar a cerimônia, após todas as parabenizações dos deputados e prefeitos que discursaram no evento, o novo presidente da Amunorpi, Régis Willian Siqueira Rodrigues tomou posse da palavra, onde discursou emocionado agradecendo ao apoio que recebeu de familiares, amigos e companheiros e destacando a importância da união entre os prefeitos da Associação para trazer melhorias para o Norte Pioneiro.

“São mais de 300 mil habitantes na região, e eu serei responsável por estes 23 prefeitos agora. Então teremos que nos manter unidos e ter uma boa conversa e parceria entre nós, para trabalhar em prol de tudo que for de bom para nossa região, trazendo mais qualidade de vida em todas as áreas para nossa população”, enfatizou Régis.

“Sou muito grato pelo apoio que todos me deram, principalmente pelos meus pais, minha esposa e minhas filhas que estão me dando total apoio neste momento”, disse o presidente emocionado durante seu discurso.

Além da presidência, foram empossados os membros efetivos do Conselho Fiscal, Hariel Fogaça, prefeito de Japira, Cezar Bueno, prefeito da cidade de Tomazina e Élcio José Vidal, prefeito de Santana do Itararé. Além dos membros efetivos, foram empossados como membros suplentes do Conselho, o prefeito de Wenceslau Braz, Luiz Carlos Vidal, o prefeito de Ribeirão Claro, Lisandro Baggio e o prefeito da cidade de Jundiaí do Sul, Paulo Roberto Pedro.