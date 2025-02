Acidente na PR092 mata dois e deixa caminhoneiro em estado grave

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo (23) tirou a vida de duas pessoas e deixou outra em estado grave na rodovia PR092 no trecho que passa pelo município de Arapoti, nos Campos Gerais. A situação envolveu um caminhão e uma carreta.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 07h30 no trecho e envolveu um caminhão Agrale com placas de Arapoti e uma carreta Scania com placas de Santa Cruz do Sul/RS.

Conforme os relatos colhidos no local, o caminhão de uma empresa de Som seguia sentido Calógeras a Arapoti quando se envolveu na colisão com a carreta que seguia no sentido contrário. Os dois veículos se envolveram em uma colisão frontal em um trecho de faixa contínua e, com a violência do impacto, dois jovens que estavam no caminhão com placas de Arapoti morreram na hora. Já o condutor da carreta foi levado ao hospital 18 de Dezembro em estado grave.

As vítimas fatais foram identificadas como Igor dos Santos, de 18 anos, e Felipe Alcmin, de 29 anos. Os corpos foram recolhidos pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Grossa. A morte dos jovens que estariam voltando de um trabalho causou forte comoção entre familiares, amigos e moradores do município.

Devido ao acidente, equipamentos de som, parte da carga de cebola transportada pela carreta e os veículos ficaram sobre a pista. Com isso, o trânsito foi interditado em ambos os sentidos para o trabalho das equipes de resgate e remoção dos veículos, causando congestionamento na rodovia que ficou fechada por cerca de 12 horas.

Além da equipe da PRE, a situação mobilizou equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e concessionária que administra o trecho.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.