Morador de Wenceslau Braz morre em acidente na PR-092

Na noite da última quinta-feira (20), um trágico acidente de trânsito registrado no município de Arapoti, tirou a vida de um homem de 42 anos de idade morador da cidade de Wenceslau Braz. O acidente aconteceu por volta das 18h40 e a vítima veio a óbito ainda no local do acidente.

Jefferson Leandro Vilela. Foto: Divulgação

Identificado como Jefferson Leandro Vilela, o homem de 42 anos de idade acabou se envolvendo em uma colisão com a lateral do caminhão e, após a batida, acabou sendo atropelado por um outro veículo que se evadiu do local sem prestar socorro.

Jefferson trabalhava em uma Auto Elétrica da família e era conhecido por muitos na cidade. Nas redes sociais, lamentos e mensagens de tristeza não faltaram, além de que moradores vizinhos e comércios que ficam ao redor da Auto Elétrica entraram em luto pela perda de Jefferson, que deixou a esposa e três filhos.