Carro capota e homem fica ferido em Arapoti

Na madrugada desta sexta-feira (21), um homem de 26 anos de idade ficou ferido após capotar seu carro no trevo que dá acesso ao município de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná. O condutor foi encaminhado à Casa Hospitalar com alguns ferimentos para atendimento médico.

Conforme as informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 00h17, quando um VW Voyage, com placas de Arapoti, conduzido por um jovem de 26 anos de idade capotou ao acessar o trevo da cidade de Arapoti.

Segundo informações da PRE, o condutor seguia no sentido Jaguariaíva à Arapoti. Com o acidente, o condutor acabou se ferindo e foi encaminhado à Casa Hospitalar do município para atendimento médico.