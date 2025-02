Veículo envolvido em acidente com morte na PR-092 não parou no local

Na noite da última quinta-feira (20), um grave acidente envolvendo uma motocicleta, um caminhão e um terceiro veículo, não identificado, resultou na morte de um homem de 42 anos de idade na PR-092. O ocorrido foi registrado por volta das 18h40, no trecho da rodovia que liga as cidades de Wenceslau Braz e Arapoti.

De acordo com o relatório da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Arapoti, um motociclista de 42 anos de idade, residente da cidade de Wenceslau Braz, trafegava na rodovia no sentido Arapoti/Wenceslau Braz quando colidiu lateralmente com um caminhão Ford Cargo 1415, com placas de Taquarituba.

Terceiro veículo se ausentou do local sem prestar socorro. Foto: Divulgação/PRE

Após a colisão com o caminhão, o motociclista foi atingido por um terceiro veículo, que fugiu do local sem prestar socorro. Tanto o condutor quanto o veículo não foram identificados até o momento.

Devido a gravidade do acidente, o motociclista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local do acidente. Sua motocicleta, uma Honda CG 125, foi encaminhada ao pátio por possuir pendências. Já o motorista do caminhão, um homem de 62 anos de idade não teve ferimentos.