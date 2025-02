Ibaiti é o quinto município do Paraná a receber o Conseg Rural

Na última quinta-feira (19), o município de Ibaiti deu um passo importante em relação à segurança pública com a chegada do Conselho Comunitário de Segurança Rural (Conseg Rural), que tem como principal objetivo fortalecer o relacionamento entre a comunidade rural e as forças de segurança, garantindo mais confiabilidade e recursos de segurança para estas comunidades.

Continua após a publicidade

O município é o quinto do Paraná a receber o Conselho, e a implementação foi realizada durante uma cerimônia, que foi realizada no recinto SORRI, para implementar o Conselho na cidade e entregar ao município a Carta Constitutiva do órgão.

Tendo como finalidade promover a segurança e colaborar com a prevenção de crimes na área rural dos municípios, o Conseg Rural chega a Ibaiti, tornando o território mais seguro e acolhedor.

Continua após a publicidade

“Agora temos essa organização concluída e instalada. Nosso trabalho será apresentar nossas necessidades e auxiliar no planejamento de ações a partir do olhar da comunidade, o qual esse CONSEG Rural que abrange os municípios de Ibaiti, Conselheiro Mairinck, Japira, Jaboti, Pinhalão e Tomazina, se fortaleça através da nossa diretoria que contam com um representante de cada município, trazendo até nós, em reunião os anseios solicitações da população rural, serei extremamente participativo e atuante”, explicou o presidente do Conseg Rural, Carlos Diego Vigilato da Rocha. Cerimônia contou com a presença de diversos representantes de forças de segurança. Foto: Divulgação/PMPR

A cerimônia de implementação do Conselho no município contou com a presença de diversos representantes de forças de segurança, entre eles das Polícias Civil, representada delegado de Polícia Dr. Pedro Dini Neto, e da Policia Militar, representada pelo comandante do 2º BPM Marcio Jaquetti, subcomandante do 2º BPM, Major Carlos Ricelle Leal, comandante da 3ª Cia PM Cap. Anibal Pires do Amaral Neto, Sgt. Aparecido Luis representante da Patrulha Rural, o qual destacaram o trabalho em prol dos cidadãos e frisou a eficiência da comunidade junto as forças de segurança no combate à criminalidade.

Presente no evento, o coordenador estadual dos Conselhos de Segurança no Paraná, Coronel Chehade Elias Geha, enalteceu o envolvimento da comunidade e enalteceu a parceria com os poderes executivo e legislativo.

“É preciso atuar preventivamente e para isso precisamos do apoio da comunidade. Precisamos da mobilização, pois a segurança pública precisa ser vista de forma horizontal. Ruas bem iluminadas geram segurança, sociedade participativa e outros fatores também”. Chehade ainda pediu ao prefeito e vereadores que sempre busquem dar condições para a atuação das forças de segurança. “Continuem. Vimos que aqui já existe uma situação bastante desfavorável para a criminalidade”, comentou.

Diante dos relatos, o prefeito Roberto Regazzo, o Betão, salientou os avanços com a implantação, de diversas ações em prol da segurança. “Trabalhamos para uma política pública eficiente de segurança pública, que passa por oferecer serviços de educação, saúde, esportes, lazer, cultura e outras expressões de cuidado para com o ser humano”, disse.

“Quando tudo isso ainda não é o suficiente para promover uma cultura de paz, é preciso estar integrado às forças de segurança estaduais e nacionais para coibirmos a criminalidade em nosso território, principalmente a área rural, pois a vulnerabilidade do meio rural, principalmente devido à localização afastada, faz com que produtores sejam “alvos fáceis” de quadrilhas, mas isso está mudando, com os avanços das tecnologias e a parceria entre sociedade civil organizada e forças de segurança pública. Estudos estão sendo feitos para implementar câmeras de segurança nos em locais e pontos estratégicos no nosso município, incluindo também as estradas e bairros rurais”, acrescentou o prefeito.

Com isso, a Diretoria do Conseg de Ibaiti abrangerá seis municípios, sendo eles Conselheiro Mairinck, Japira, Jaboti, Pinhalão Tomazina e a cidade sede. Contudo, a Diretoria ficou constituída da seguinte forma, sendo que o presidente é Carlos Diego Vigilato da Rocha, com Amilton Baptista Filho como vice-presidente. O primeiro secretário é Guilherme Bugatti Borges, e o segundo secretário é Nelson Ezequiel de Souza.

Heberton Gonçalves Dias Rodrigues ocupa a carga de primeiro tesoureiro, enquanto Valdinei Castilho Pinto é o segundo tesoureiro. O conselho fiscal é composto por Adão Aparecido de Moraes, Leonildo Aparecido da Silva e José Roberto Amoriello. Como suplente, está Carlos Eduardo Matias Dias.