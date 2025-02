Prefeitura faz cessão de imóvel para Associação de Assistência Social Cristã de Arapoti

A AASCA desempenha um papel essencial na promoção de convivência e no apoio social de crianças, adolescentes e adultos até 59 anos. A associação oferece atividades que visam a integração e o desenvolvimento dos participantes, contribuindo para o bem-estar da população de Arapoti. A cessão do imóvel é vista como uma forma de garantir a continuidade desses serviços, que beneficiam diversas famílias da região.

Nesta quarta-feira (19), o prefeito de Arapoti, Irani Barros, assinou a cessão de um imóvel para a Associação de Assistência Social Cristã de Arapoti (AASCA). O prédio cedido, localizado na Vila Humaitá, é o antigo posto de saúde do bairro. A transferência do espaço para a AASCA é considerada de grande importância para a comunidade local, que agora terá um local dedicado ao fortalecimento de vínculos sociais e à promoção de atividades para diferentes faixas etárias.

