Usuários relatam congestionamento e paradas com mais de uma hora na PR-092

A EPR Litoral Pioneiro, responsável pela administração da Rodovia PR092 no Norte Pioneiro, está realizando obras de recuperação da pista. Porém, o que é para ser a realização de um sonho dos usuários em ter uma pista em boas condições de tráfego tem se tornado um pesadelo com os temidos “Pare e Siga”.

O problema vem sendo registrado desde o ano passado quando a concessionária terceirizou empresas para realizar o início das obras de recuperação da pista, limpezas e sinalização. Em novembro do ano passado, a reportagem da Folha percorreu o trecho entre Jaguariaíva a Santo Antônio da Platina para acompanhar o caos vivenciado pelos motoristas nas paradas para realização das obras.

Em um trecho de obras entre Wenceslau Braz a Siqueira Campos, a equipe levou cerca de uma hora para concluir o percurso que, em uma situação de trânsito normal, requer por volta de 20 minutos. Além disso, a reportagem recebeu relatos de usuários informando que tiveram atraso de mais de duas horas para percorrer o percurso. Um passageiro de um ônibus de viagem relatou que outras pessoas e crianças passaram mal em uma parada no trecho que passa por Jaguariaíva.

Na época, ao ser questionada sobre a situação a EPR Litoral Pioneiro informou que iria averiguar o problema que chegou a ser amenizado com paradas que duravam até dez minutos. Porém, no início deste ano as reclamações voltaram a ser frequentes.

Nos últimos dias, a equipe percorreu um trecho de cerca de 15 quilômetros entre Siqueira Campos a Wenceslau Braz onde foram registradas duas paradas. Em um dos casos, a equipe registrou uma fila com cerca de 2 quilômetros em um “Pare e Siga”.

Nesta quinta-feira (20), a empresa utilizou seus canais de comunicação para informar que seriam realizadas obras de reciclagem da pista na altura do km 216 da PR-092 sentido Santo Antônio da Platina com o sistema Pare e Siga. Apesar do aviso informar apenas este trecho, no início da manhã a reportagem flagrou um “Pare e Siga” entre Wenceslau Braz e Siqueira Campos.

O tempo de espera nestes locais tem incomodado os usuários que relatam ficar parados por até uma hora. Se anteriormente as reclamações partiam principalmente das paradas entre Wenceslau Braz e Siqueira Campos, agora as queixas são relacionadas ao trecho entre Jaguariaíva e Wenceslau Braz. Segundo relatos de motoristas, houve dias em que haviam quatro paradas neste trecho atrasando a viagem em mais de duas horas.

A Folha também recebeu queixas de professores que atuam em escolas que ficam situadas em cidades vizinhas e acabam dando aulas em locais diferentes na troca de turnos. Segundo eles, o longo tempo nas paradas acaba causando atrasos e prejudicando os alunos que acabam perdendo algumas aulas.

A Folha entrou em contato com a EPR Litoral Pioneiro e aguarda um retorno sobre a situação.