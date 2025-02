Prefeitura de Sengés retoma atividades do Grupo da Melhor Idade

A Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo de Sengés retomaram, no dia 18 de fevereiro, as atividades com o grupo da 3ª idade. O objetivo é proporcionar aos participantes momentos de bem-estar e convivência social, com atividades físicas, recreativas e de integração.

Entre as ações realizadas, estão os exercícios físicos, como alongamentos, caminhadas e atividades adaptadas para o público da terceira idade. Essas práticas são realizadas de forma acessível, garantindo que todos possam participar sem restrições. Além disso, os idosos têm à disposição momentos de descontração, com jogos, dinâmicas e outras atividades recreativas, promovendo o lazer e o entretenimento.

A convivência também é incentivada com espaços para bate-papos e trocas de experiências, além de proporcionar novas amizades entre os participantes. Outro atrativo são as aulas de crochê e artesanato, que estimulam a criatividade e o aprendizado, além de promoverem a socialização.

As atividades acontecem às terças-feiras e quintas-feiras, sempre às 8h30, no Salão Social da 3ª Idade, localizado ao lado da Secretaria de Assistência Social. Os interessados podem se inscrever e participar gratuitamente, aproveitando a chance de cuidar da saúde e se divertir com os amigos.

Com um ambiente acolhedor e voltado para o bem-estar, as atividades oferecem aos idosos a oportunidade de se manter ativos física e mentalmente, enquanto fortalecem vínculos e constroem novas amizades. A iniciativa é um convite à participação e à valorização da terceira idade no município.