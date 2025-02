Vereador cobra medidas do Poder Público contra andarilhos em município da região

A presença cada vez mais constante de pessoas em situação de rua tem gerado um verdadeiro desafio para as prefeituras dos municípios paranaenses, situação que não é diferente na região do Norte Pioneiro. De um lado está a população que não aguenta mais os transtornos que alguns desses indivíduos causam e, de outro, as pessoas em situação de vulnerabilidade social e que muitas vezes precisam da ajuda do Poder Público. Em Santo Antônio da Platina, o vereador Fabinho Galdino colocou o tema em debate.

De acordo com o vereador, ele vem recebendo diversas denúncias em relação a crimes que estariam sendo cometidos por estas pessoas, em especial danos ao patrimônio público, furtos entre outros delitos. Na última segunda-feira (17), por exemplo, alguns andarilhos que se reúnem na Praça Central do município teriam ateado fogo em uma árvore. Outra situação que viralizou nas redes sociais foi a imagem de um homem deitado no chafariz.

Diante da situação, o vereador encaminhou um oficio a promotora de Justiça Kele Cristiani Diogo Bahena ressaltando a falta de fiscalização por parte do Poder Público em relação as pessoas em situação de rua. No documento, o parlamentar ainda aponta situações como deterioração de patrimônio público e reclamações por parte da população, além de falar sobre a qualidade de vida dessas pessoas.

O vereador ainda utilizou as redes sociais para divulgar imagens de um homem se banhando nas águas do chafariz.