Representantes do Tribunal de Contas visitam Condomínio do Idoso em Jaguariaíva

O Condomínio do Idoso recebeu, recentemente, a visita de representantes da 5ª Inspetoria do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, responsáveis pela fiscalização dos órgãos de infraestrutura estadual. O objetivo da visita foi conhecer o funcionamento do local e coletar informações para aprimorar projetos futuros relacionados à infraestrutura e habitação para a terceira idade.

Acompanhando a inspeção, estavam também representantes da Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR), entre eles, o chefe do Escritório Regional, Ary Ribeiro Filho. Durante o encontro, a senhora Vani, uma das primeiras moradoras do condomínio, participou ativamente, apresentando demandas e sugerindo melhorias necessárias para o local a partir de sua experiência como condômina.

A visita contou ainda com a presença da secretária municipal de Habitação, Caroline Sloboda Wahl, que acompanhou os representantes nas atividades e nas discussões sobre as necessidades de aprimoramento do condomínio, sempre com foco na melhoria da qualidade de vida dos moradores.

O encontro teve como foco não apenas a avaliação do espaço, mas também a coleta de informações relevantes para o desenvolvimento de projetos que atendam de maneira mais eficiente às necessidades dos idosos residentes. Além disso, as contribuições feitas pelos moradores, como a senhora Vani, são essenciais para alinhar os esforços de melhoria com as demandas reais de quem vive no condomínio.