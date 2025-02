Arapoti aparece entre as principais cidades com geração de empregos da região

A cidade de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, alcançou um marco significativo ao ficar entre as primeiras cidades da região no ranking de admissões no mês de janeiro deste ano. Com mais de 110 contratações, a cidade aparece entre os três melhores índices.

No início desta semana, o Escritório Regional de Ponta Grossa divulgou o ranking de admissões referente a janeiro deste ano. Com um total de 16 cidades pertencentes à região, a cidade de Arapoti se destacou alcançando o segundo lugar no ranking, que totalizou 641 contratações em todas as 16 cidades.

Ficando atrás apenas do município de Reserva, Arapoti se destacou no levantamento com 113 admissões, valor que está 49% acima da meta estabelecida pela Regional. Além do destaque pelo número de contratações, a cidade se destacou por alcançar um resultado maior do que cidades maiores em território e população, como Castro, Telêmaco Borba e Carambeí, que dão sequência à lista.

Em publicação nas redes sociais, a prefeitura comentou sobre as metas para o mês de fevereiro, afirmando que a cidade buscará superar sua própria marca. “A meta para o município no mês de fevereiro é de 61 contratações. Contudo, a estimativa é que Arapoti volte a superar a marca”, afirmou a prefeitura.

Além de destacar as expectativas, a prefeitura também aproveitou a ocasião para informar que a Agência do Trabalhador de Arapoti está recebendo currículos e solicitação de mão de obras por empresas, e estas ações podem ser realizadas através do telefone (43) 3557-1338.