Jaguariaíva promove reunião com professores da Rede Municipal de Ensino

No último dia 14, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) promoveu uma reunião com diretores das escolas municipais e CEMEIs no Cine Teatro Valéria Luercy, com o objetivo de alinhar a frequência diária dos alunos. O encontro foi coordenado pela secretária Hercília Teixeira de Melo e pela diretora de Educação, Jeane Sales Vieira.

A reunião, além de discutir estratégias para melhorar a presença dos alunos nas escolas, também contou com uma oficina voltada para a elaboração do Plano de Ação de cada instituição de ensino. A secretária Hercília Teixeira de Melo destacou que a oficina foi uma oportunidade para definir ações que visem otimizar a frequência escolar e, consequentemente, o aprendizado dos alunos.

A reunião teve como foco a importância da participação ativa de todos os envolvidos na gestão da educação, a fim de promover um ambiente educacional mais eficiente e comprometido com o desenvolvimento dos estudantes. O encontro foi considerado um sucesso, com resultados positivos, como afirmou a secretária Hercília, refletindo o comprometimento da SEMEC com a melhoria contínua da educação municipal.

A SEMEC segue desenvolvendo ações que visam fortalecer a educação pública e melhorar a qualidade do ensino na rede municipal.