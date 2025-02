Jaguariaíva tem mais de 15 vagas de emprego disponíveis em diversas áreas de atuação

Na última segunda-feira (17), a prefeitura de Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, publicou uma lista com diversas vagas de emprego disponíveis para diversas áreas de atuação no mercado de trabalho. As inscrições para concorrer às vagas estão abertas e se encerram na próxima sexta-feira (21).

São 19 vagas disponíveis, variadas entre as áreas de limpeza, obras, cozinha, motorista, mecânica automotiva e outras ramificações do mercado de trabalho. Com as vagas abertas, os interessados terão até a próxima sexta-feira para realizar suas inscrições, que podem ser realizadas na Agência do Trabalhador ou online, através do e-mail ou WhatsApp da Agência.

As vagas disponíveis para trabalho estão distribuídas em uma vaga para auxiliar de produção, sendo que o requisito é ter experiência na função, uma vaga para lavadeira/passadeira, com ensino médio completo e experiência comprovada, uma vaga para auxiliar de limpeza, para interessados com o ensino fundamental completo, e uma vaga para auxiliar de cozinha, com requisito de experiência em cozinha.

Também estão disponíveis uma vaga para auxiliar na produção de suínos, com requisito do ensino fundamental completo, uma vaga para auxiliar de obras, para quem tem experiência no ramo, uma vaga para operador de serra múltipla, para aqueles que têm experiência na função, e uma vaga para motorista de VAN, com requisitos que incluem experiência de no mínimo um ano na área, CNH categoria D válida, ensino médio completo, curso coletivo de passageiros e disponibilidade para passar a semana ausente.

Além destas vagas, também há uma vaga para caseiro, sendo que o requisito é experiência em jardinagem com roçadeira e motosserra. Também estão disponíveis uma vaga para frisador, com requisito de experiência na função, uma vaga para auxiliar de frisador, uma vaga para mecânico, mecânico de caminhão, torneiro auxiliar mecânico e mecânico auxiliar de caminhão, todas com requisito de experiência na área.

Também estão disponíveis uma vaga para operador e auxiliar de operador de máquinas, com experiência, e uma vaga para soldador e auxiliar de soldador, também com experiência na função.

Para participar das vagas, os interessados devem se dirigir até a Agência do Trabalhador de Jaguariaíva e apresentar documentos pessoais ou enviar por e-mail ou WhatsApp o currículo e o número do CPF. Para enviar os documentos por e-mail, o endereço do e-mail é agjaguariaí[email protected]. Já pelo WhatsApp, os interessados podem enviar para o telefone (43) 3535-9362.