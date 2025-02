Corpo de Bombeiros realiza treinamento de resgate em Ibaiti

Na última semana, o Corpo de Bombeiros de Ibaiti realizou um treinamento de resgate em áreas de mata fechada no Parque Estadual da Mina Velha, em Ibaiti. A atividade contou com a participação do efetivo de bombeiros militares e agentes da Defesa Civil do 3º Pelotão de Bombeiros Militar de Ibaiti com a representação do sargento Sanroman e teve o objetivo de aprimorar as técnicas de busca e salvamento em ambiente de difícil acesso.

Sob o comando do tenente Poletto e do aspirante a oficial Dalcol, a simulação envolveu a localização e o resgate de uma vítima fictícia, que teria se perdido em uma área de densa vegetação.

O treinamento incluiu a utilização de técnicas de orientação e navegação em mata, primeiros socorros e evacuação de vítimas em terreno acidentado. A simulação também testou a eficiência da comunicação entre as equipes e o tempo de resposta em situações reais de emergência.

De acordo com o tenente Poletto, a capacitação contínua dos bombeiros é fundamental para garantir um atendimento rápido e eficaz à população.

O Parque Estadual da Mina Velha foi escolhido para o exercício por suas características geográficas desafiadoras, que permitem a simulação de situações reais enfrentadas pelos bombeiros em ocorrências de resgate na região.

O Corpo de Bombeiros de Ibaiti segue promovendo treinamentos periódicos para aprimorar o preparo técnico e tático de seus agentes, reforçando o compromisso com a proteção e o bem-estar da comunidade local.