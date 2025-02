Arapoti promove 5º encontro de combate ao tabagismo

Na quinta-feira (14), o Centro de Especialidades Médicas de Arapoti promoveu o 5º encontro do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, reunindo pacientes que compartilharam suas experiências de superação no combate ao tabagismo. O evento teve como objetivo oferecer apoio e motivação aos participantes, além de mostrar histórias de sucesso de quem conseguiu parar de fumar com a ajuda do programa.

Em Arapoti, o programa consiste em quatro sessões de grupo realizadas ao longo de quatro semanas. Após esse período inicial, os encontros passam a ser quinzenais, e uma consulta médica mensal é realizada até completar quatro meses de acompanhamento. Durante as sessões, os participantes recebem suporte de nutricionistas e psicólogos e têm acesso a técnicas como auriculoterapia.

O programa oferece apoio integral, mas o sucesso depende principalmente da motivação pessoal do participante. Após os encontros em grupo, cada paciente passa por uma consulta médica individualizada para acompanhamento e ajustes no tratamento.

Interessados em participar podem se inscrever diretamente no Centro de Especialidades Médicas de Arapoti ou em uma unidade de saúde próxima. Para garantir o sucesso do tratamento, é fundamental que os participantes não faltem às sessões, mantendo o comprometimento com o processo de superação do vício.