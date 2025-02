Prefeitura de Sengés lança projeto “Pequenos Olhares”

A Prefeitura Municipal de Sengés, por meio da Secretaria de Saúde em parceria com a Secretaria de Educação, lançou o projeto Pequenos Olhares, que tem como objetivo realizar exames de acuidade visual em alunos da rede municipal de ensino. O projeto visa detectar precocemente alterações visuais que possam afetar o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças.

O primeiro atendimento foi realizado na Escola Lhubina B. Rosa, localizada no bairro Cohapar, e o projeto será expandido para todas as escolas municipais. A previsão é que aproximadamente 2.000 alunos sejam beneficiados pela iniciativa. Durante o exame, as crianças serão avaliadas quanto à sua acuidade visual e, caso apresentem algum problema, serão encaminhadas para um especialista.

Se necessário, os alunos que precisarem de correção visual receberão óculos gratuitamente, fornecidos pela Secretaria de Saúde. A medida visa garantir que todos os estudantes tenham as condições necessárias para o desenvolvimento adequado na sala de aula, assegurando a igualdade de oportunidades educacionais.

O projeto Pequenos Olhares é uma ação importante no município, pois busca a prevenção e o tratamento de problemas visuais em uma fase inicial, antes que esses problemas possam interferir no desempenho escolar das crianças. A iniciativa, que envolve a colaboração entre as secretarias municipais, reflete o compromisso da Prefeitura de Sengés com a saúde e a educação de seus alunos, promovendo o bem-estar e o sucesso escolar.