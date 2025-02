Jaguariaíva volta ao Mapa do Turismo Brasileiro

O município de Jaguariaíva foi reconduzido ao Mapa do Turismo Brasileiro, uma importante ferramenta que faz parte do Programa de Regionalização do Turismo. Essa classificação indica que a cidade está bem organizada em termos de gestão turística, o que lhe permite captar recursos para investimentos em diversas áreas, como infraestrutura, promoção de destinos turísticos, capacitação profissional e outros projetos estratégicos voltados para o desenvolvimento do setor.

A classificação no Mapa do Turismo leva em consideração o desempenho da economia turística local, avaliando fatores como a quantidade de estabelecimentos de hospedagem, a geração de empregos no setor e o fluxo de visitantes. Jaguariaíva está atualmente na categoria C, uma classificação que varia entre E e A, refletindo seu desempenho no setor. A inclusão do município no Mapa do Turismo Brasileiro é um indicativo de que ele está em sintonia com as necessidades e tendências do mercado turístico.

A Secretaria de Turismo de Jaguariaíva (SETUR) destaca que essa inclusão fortalece a visibilidade da cidade no mercado turístico, tanto nacional quanto internacional. Com isso, Jaguariaíva se torna mais competitivo e aumenta as oportunidades para empresários, prestadores de serviços e para toda a cadeia do turismo local. A presença no Mapa do Turismo Brasileiro também abre portas para novos investimentos no setor, o que pode contribuir para o crescimento da economia local e regional, atraindo mais turistas e gerando empregos.

O Mapa do Turismo é uma importante ferramenta do Governo Federal que visa fomentar o desenvolvimento do turismo em diversos municípios do país, proporcionando aos destinos classificados maior acesso a recursos e apoio para melhorar a infraestrutura e os serviços oferecidos aos visitantes. A participação de Jaguariaíva nesse Mapa demonstra o compromisso do município com a melhoria contínua do setor turístico e a promoção de um turismo sustentável, que beneficia tanto os turistas quanto a comunidade local.