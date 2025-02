Acidente deixa idoso e criança feridos na PR-092 em Wenceslau Braz

Um acidente de trânsito registrado na tarde do sábado (15) deixou quatro pessoas feridas na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 15h00 no entroncamento do Contorno Sul com PR-092 e envolveu um automóvel Fiat Strada e um Jeep Compass. Conforme os relatos colhidos no local, o Jeep seguia pela rodovia sentido Wenceslau Braz a Arapoti quando atingiu a caminhonete que atravessava a rodovia.

Com o impacto, um homem de 78 anos que dirigia a pick-up teve ferimentos. No Jeep, ficaram feridas a motorista, uma mulher de 30 anos, uma mulher de 57 anos e uma criança de cinco anos. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital de Wenceslau Braz para receber atendimento médico.

As equipes da PRE e da concessionária que administra o trecho estiveram no local prestando atendimento as vítimas.