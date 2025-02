Carlópolis tem vagas para curso gratuito de primeiros socorros

Nesta segunda-feira (17), o Sindicato Rural de Carlópolis, no Norte Pioneiro do Paraná, anunciou em suas redes sociais que as inscrições para o curso de primeiros socorros já estão abertas e que há vagas disponíveis e gratuitas para a população.

De acordo com as informações divulgadas pelo Sindicato em suas redes sociais, o curso terá início no dia 15 de abril e será realizado nas dependências do Sindicato Rural de Carlópolis, que fica localizado na avenida Elson Soares, número 1147.

O curso será realizado de forma gratuita para a população local, com o intuito de preparar os moradores para auxiliar em casos de emergência, como engasgos, quedas, ferimentos e outros incidentes que podem ocorrer no dia a dia, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente de trabalho.

Pensando na preparação profissional da população local, o Sindicato realizará o curso de maneira totalmente gratuita e, além da experiência adquirida durante os treinamentos, os que concluírem o curso receberão certificado que, assim como as inscrições, será gratuito.

A quantidade de vagas disponíveis para o curso não foi divulgada pelo Sindicato, mas a organização disponibilizou um telefone para que os interessados em participar da capacitação possam obter mais informações sobre como realizar a inscrição, quantidade de vagas e outras informações adicionais.

Portanto, aqueles que se interessarem em participar da capacitação, podem entrar em contato com a organização através do telefone (43) 3566-1292, ou ir diretamente ao Sindicato Rural de Carlópolis para mais informações.