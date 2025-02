Fevereiro tem ações de cuidado com gestantes e prevenção de doenças em Arapoti

A prefeitura municipal de Arapoti, nos Campos Gerais, irá promover duas ações importantes na área da saúde preventiva para população do município. Uma das ações é o início das atividades do projeto “Gestar Bem”, e a outra é relacionada a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.

O “Projeto Gestar Bem” será iniciado no dia 24 de fevereiro, às 13h30, no Centro de Especialidades. A ação tem como objetivo compartilhar informações importantes durante o período de pré-natal, com a participação de profissionais de diversas áreas, como médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas e dentistas. Os temas abordados têm grande relevância para a saúde da mulher nesta fase da gestação.

Para receber um Kit com itens para o bebê ao final do projeto, as gestantes precisam cumprir dois requisitos: realizar no mínimo seis consultas com médicos ou enfermeiros e participar de pelo menos três encontros do projeto. A ação visa fornecer suporte e orientações essenciais para um pré-natal saudável, além de estreitar o vínculo entre a gestante e os profissionais de saúde.

Além disso, a Secretaria de Saúde promoverá uma ação de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis durante a última semana de fevereiro, com a distribuição de preservativos e a realização de exames. As atividades ocorrerão no Escadão, no Centro de Especialidades Médicas e também nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

O evento coincide com o período do Carnaval, momento em que cuidados com a saúde e prevenção devem ser ainda mais destacados. As gestantes e a população em geral são incentivadas a aproveitar essas oportunidades para cuidar da saúde e garantir mais informações e prevenção durante este período.