Polícia encontra “Cemitério” de carros roubados no Norte Pioneiro

Equipes da Polícia Militar encontraram um local utilizado como desmanche de carros furtados ou roubados. A ocorrência foi registrada na manhã da última sexta-feira (14) em Ibaiti, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da PM, agentes da Patrulha Rural realizavam diligências na região do bairro Fundão, zona rural do município, quando se depararam com um local onde haviam carcaças de automóveis. Ao verificar a situação, foi constatado se tratar de um Ford Escort e um VW/Gol, ambos com alerta de furto, que haviam sido desmontados. Também foram localizadas várias peças de motos.

Frente aos fatos, os policiais registraram o boletim de ocorrência da situação e tomaram as providências cabíveis ao caso.