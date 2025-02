Arapoti abre inscrições para o Campeonato Municipal de Futsal 2025

Na manhã desta segunda-feira (17), a prefeitura de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, anunciou a abertura das inscrições para o Campeonato Municipal de Futsal 2025, que será realizada em cinco categorias, Sub-17 e adulto, nas categorias masculino e feminino, e Veteranos, apenas na categoria masculino.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, em publicação oficial, as inscrições foram abertas nesta segunda-feira e as equipes poderão realizar as inscrições até o dia 10 de março. As inscrições poderão ser realizadas online ou presencialmente.

O Campeonato Municipal de Futsal 2025, de Arapoti, tem inscrições para cinco categorias da competição. Na categoria adulto, as inscrições estão abertas para o futsal masculino e feminino, assim como na categoria sub-17. Na categoria Veteranos, poderão disputar apenas atletas da modalidade masculina que tenham idade igual ou acima dos 40 anos de idade.

Além das categorias em que a competição será realizada, a prefeitura, através da Divisão de Esportes e Lazer, informa que, em cada categoria ou modalidade, as equipes interessadas poderão inscrever no máximo 10 atletas.

Para as equipes interessadas em disputar a competição, as inscrições podem ser realizadas de duas maneiras, online ou presencial. Para aqueles que desejam realizar a inscrição virtualmente, basta acessar o SITE DE INSCRIÇÃO, enquanto os que desejarem se inscrever presencialmente devem se dirigir à Divisão de Esporte e Lazer de Arapoti, sendo que o ato de inscrição será realizado na sala 22.

Mais informações sobre premiações, modelos do campeonato, início e término da competição e outras informações adicionais sobre o Campeonato Municipal de Futsal de Arapoti podem ser encontradas diretamente na Divisão de Esporte e Lazer do município.