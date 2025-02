Saúde de Wenceslau Braz alerta sobre mudanças nos telefones do Pronto Socorro

Nesta sexta-feira (14), a Secretaria Municipal de Saúde de Wenceslau Braz divulgou, através das redes sociais os novos números de atendimento do Pronto Socorro Municipal. Segundo as informações, os antigos contatos foram desativados e novos números já estão em funcionamento para atendimento da população.

De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria de Saúde, os telefones antigos, com suporte da empresa de telecomunicações OI, foram desativados e novos números estão em funcionamento, o que está gerando problemas, já que a maioria da população não conhece os novos números.

"Os telefones antigos da oi foram desativados, estamos tendo muitos problemas porque o povo não conhece esses números", disse a Secretaria em publicação nas redes sociais alertando os moradores para que compartilhem os novos números.

Agora, para entrar em contato com o Pronto Socorro de Wenceslau Braz, os moradores devem ligar nos telefones (43) 3141-9584, (43) 3141-9585 e (43) 3141-9583. A divulgação desta informação é de extrema importância para os atendimentos de saúde na cidade.