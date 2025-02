Oficiais apoiam criação e destacam a importância da Guarda Municipal para o Norte Pioneiro

Na noite da última terça-feira (13), a Câmara Municipal de Carlópolis sediou uma audiência pública para debater a criação da Guarda Municipal no município. O evento contou com a presença de autoridades que destacaram a importância da criação da Guarda e compartilharam experiências sobre a atuação da Guarda Municipal (GM) em suas respectivas cidades.

Representando o 2º Batalhão da Polícia Militar, o Major Leal demonstrou total apoio da Polícia Militar para a criação das Guardas Municipais no Norte Pioneiro. Em discurso, o Major enfatizou o quanto é imprescindível a união das forças de segurança, Judiciário e Ministério Público para a construção de uma sociedade segura, assim como o uso de tecnologia e serviço de inteligência paro combate à criminalidade.

Além do Major, o Sargento Aparecido falou como a sociedade pode se organizar através dos CONSEGs para contribuir com a segurança pública. Durante sua fala, o Sargento explicou como funcionam os CONSEGs e como pode atuar em parceria com as forças de segurança, inclusive, para modernização e aquisição de tecnologias, como, por exemplo, câmeras de segurança na via públicas das cidades e conscientização do cidadão sobre seu papel na segurança.

Os Guardas Municipais Da Costa e Miqueleti trouxeram sua vasta experiência na implementação de uma Guarda Municipal, explicando qual a missão desta Instituição, seus benefícios, desafios e atuação em conjunto com as demais forças de segurança.

Esteve à frente da audiência, o Presidente da Câmara, Vereador Elton Hernandes Trindade, e contou com a participação do Vice-Prefeito de Carlópolis/PR, Sr. Fabiano Barbosa, do presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Jacarezinho (CONSEG), 2º Sargento Aparecido, os Guardas Municipais (GMs) de Arapongas, Da Costa e Miqueleti, bem como demais autoridades de carlopolitanas.