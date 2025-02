Jaguariaíva abre matrículas para aulas esportivas gratuitas

Nesta sexta-feira (14), a prefeitura de Jaguariaíva, através da Secretaria de Esportes e Lazer, emitiu um comunicado informando que as matrículas para participar das escolinhas esportivas do município já estão abertas, e são gratuitas para toda a população.

Criadas para incentivar e alavancar o esporte no município, as escolinhas esportivas surgiram como uma oportunidade para os moradores de diversas cidades do país, incluindo a cidade de Jaguariaíva. Com aulas voltadas para as mais diferentes modalidades esportivas, as escolinhas têm sido grande sucesso, reunindo desde os mais pequenos até os mais velhos.

Na cidade de Jaguariaíva, as inscrições para as aulas deste ano já foram abertas, e o município apresenta sete opções esportivas para a população. Entre as modalidades disponíveis, estão aulas de futsal, voleibol, basquete, xadrez, tênis de mesa, handebol e aulas de ginástica.

Apesar de serem abertas e gratuitas para a população, as aulas possuem alguns requisitos, como idade mínima e máxima para os participantes. As aulas de ginástica, por exemplo, ofertadas através do projeto Ginástica Comunitária, estão disponíveis apenas para jovens acima de 16 anos de idade, sem idade máxima.

Por outro lado, as outras modalidades esportivas disponíveis nas escolinhas, estão abertas apenas para crianças e adolescentes, que tenham entre sete e 17 anos de idade. Nestas modalidades, os participantes realizarão as aulas no Tubunão, enquanto a Ginástica Comunitária acontece em dois lugares, no Tubunão e no Mirandinha.

Os interessados que quiserem garantir sua matrícula e se inscrever nas escolinhas esportivas de Jaguariaíva, devem entrar em contato com o setor responsável para adquirir maiores informações, e este contato pode ser realizado através dos telefones (43) 3535-9369 ou (43) 3535-9398.