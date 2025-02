Arapoti investe em ações para recuperação de pessoas com vícios

5º encontro do Programa Nacional de Controle do Tabagismo em Arapoti. Foto: Divulgação/Prefeitura

Na luta contra o tabagismo, a cidade de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, avança com o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, um suporte especializado para as pessoas que desejam abandonar o cigarro. Na última quinta-feira (13), o Centro de Especialidades Médicas da cidade realizou o 5º encontro do Programa, que traz experiências inspiradoras para os usuários que desejam deixar o vício.

A iniciativa, que faz parte de um esforço municipal para promover a saúde e bem-estar da população, consiste em um ciclo de acompanhamento estruturado pelas equipes médicas do Centro de Especialidades. Durante quatro semanas, os participantes participam de sessões em grupo, nas quais trocam experiências e recebem apoio dos profissionais de saúde.

Após o período inicial de quatro semanas do Programa, os encontros passam a ser quinzenais e, posteriormente, o acompanhamento ocorre por meio de consultas médicas mensais até a conclusão do programa, que tem duração total de quatro meses.

O grupo proporciona um espaço de acolhimento e suporte, contando com a presença de nutricionistas, psicólogos e a oferta de auriculoterapia. Os participantes também têm a oportunidade de aprender com relatos de outros fumantes que superaram o vício.

Apesar de ser um programa criado e desenvolvido para apoiar as pessoas que desejam se libertar do cigarro, o abandono ao vício só é possível com esforço e dedicação de cada participante. “É um programa de apoio, mas que depende exclusivamente da motivação interior do participante em parar de fumar”, disse a prefeitura nas redes sociais.

Contudo, após concluído os ciclos iniciais e os encontros quinzenais, com quatro meses do Programa, os participantes são submetidos a uma consulta médica individualizada, mas isso só é possível caso o participante não falte em nenhum encontro do Programa.

Os interessados em participar do Programa Nacional de Controle do Tabagismo em Arapoti podem se inscrever em qualquer unidade de saúde do município ou diretamente no Centro de Especialidades Médicas (Materno).