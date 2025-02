Sengés anuncia data da escolha da Rainha e Princesas da Festa do Peão

A prefeitura de Sengés, no Norte Pioneiro do Paraná, anunciou a data de um dos eventos culturais mais importantes do município, a escolha da Rainha e das Princesas da Festa do Peão e Boiadeiro. São 10 finalistas que irão concorrer aos títulos desta tradicional festa do município.

Continua após a publicidade

Atraindo visitantes de diversas cidades da região, a Festa do Peão e Boiadeiro de Sengés chega a sua 15ª edição neste ano e, como é tradicional do evento, serão escolhidas a Rainha e as Princesas da festa. Neste ano, a escolha acontecerá no dia 22 de fevereiro e terá transmissão ao vivo pelo YouTube.

Conforme as informações divulgadas pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, as 10 finalistas do concurso são Ana Clara Berezov Moleda, Ana Julia Alves, Dayane Faria Coutinho, Evelyn Gabrielly Dourado de Souza, Isabela Miranda Camargo, Jeniffer Carolline Glob Istichuk, Kauane Karolaine Cardoso dos Santos, Larissa Batista Santos, Sabrina Kulik Oliveira e Tayna Vitória Malaquias Jorge.

Continua após a publicidade

A 15ª Festa do Peão e Boiadeiro de Sengés acontecerá no mês de março, entre os dias 27 e 30. Durante a festa, que já se tornou uma tradição no município, estão confirmados nomes de peso da música brasileira, que agitarão a cidade durante os dias da festança.

Conforme as informações divulgadas em um perfil oficial da festa, estão confirmados os cantores Luana Prado, Bruno & Marrone, Gustavo Mioto, Dennis, Traia Veia e Ana Castela, que prometem garantir a diversão da festa com os maiores sucessos da música brasileira atual.