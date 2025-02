Jaguariaíva capacita servidoras públicas com treinamento de Primeiros Socorros

A semana começou com ações significativas na cidade de Jaguariaíva com um treinamento básico de Primeiros Socorros para servidoras públicas do município. Com o objetivo de preparar as servidoras para ações rápidas em situações de emergência, o treinamento teve duração de dois dias e foi realizado com sucesso na cidade.

Durante a última terça-feira (11) e quarta-feira (12), as monitoras dos serviços de convivência do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) dos bairros Primavera e Pedrinha, assim como as monitoras da Casa Lar, participaram do treinamento, que foi promovido como uma capacitação pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Jaguariaíva e ministrada pelo Corpo de Bombeiros.

O principal objetivo do treinamento realizado com as monitoras, foi preparar as profissionais para agir de maneira rápida e eficaz em situações de emergência, garantindo maior segurança durante o atendimento às crianças, adolescentes ou idosos atendidos pelos serviços das equipes.

Durante o treinamento, as monitoras aprenderam técnicas básicas, mas fundamentais, de Primeiros Socorros, afim de auxiliar em necessidades de emergência para evitar problemas maiores ou até mesmo perdas, como no caso de engasgos, quedas, ferimentos e outros incidentes que podem ocorrer no dia a dia das instituições.

Com essa capacitação, a equipe está mais preparada para lidar com emergências, contribuindo para um ambiente mais seguro e acolhedor para as crianças e adolescentes atendidos em Jaguariaíva.