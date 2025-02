Carlópolis intensifica ações de combate à dengue no município

Nesta quinta-feira (13), a cidade de Carlópolis iniciou uma ação em combate ao mosquito transmissor da Dengue, o Aedes Aegypt. Durante o dia, carros equipados com o fumacê passaram nos bairros e distritos da cidade aplicando o inseticida afim de eliminar os focos do mosquito em todo o município.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, as ações começaram no início da manhã desta quinta-feira, por volta das 05h45. Durante todo o dia, os carros passaram nos bairros e distritos da cidade, e continuarão com a ação até as 20h30. Além disso, a ação deve continuar por mais cinco ciclos na cidade, buscando atender a todas as regiões.

Com isso, orientações são repassadas aos moradores para evitar que o inseticida cause prejuízos na saúde da população local. Entre as medidas de proteção, estão manter as portas e janelas fechadas, cobrir gaiolas ou proteger as aves de estimação dentro das casas e recolher recipientes utilizados para a alimentação de animais de estimação, evitando que o inseticida atinja estes recipientes.

Além disso, pessoas alérgicas e com problemas respiratórios devem evitar ficar fora de casa durante a aplicação do fumacê, pois o produto utilizado pode representar sérios riscos para estas pessoas, especialmente idosos e crianças.