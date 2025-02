Alunos do curso de Mecânica Automotiva iniciam aulas em Arapoti

As aulas do curso de Mecânica de Automóveis da Escola Móvel do Senai começaram na tarde desta quarta-feira (12), em Arapoti. A cerimônia de abertura contou com a presença do vice-prefeito Potinho, que recepcionou os alunos e reforçou o compromisso da administração municipal com a qualificação profissional dos cidadãos da cidade.

Durante o evento, Potinho destacou a importância da oferta de cursos de capacitação e afirmou que esta iniciativa representa o primeiro de muitos cursos que serão disponibilizados ao longo deste ano. A Prefeitura de Arapoti tem se empenhado em trazer oportunidades de qualificação para a população, visando melhorar as chances de empregabilidade e desenvolvimento profissional.

A ação contou também com o apoio do deputado estadual e secretário de Trabalho, Qualificação e Renda do Governo do Estado, Mauro Moraes. A parceria entre o município e o Governo do Estado foi fundamental para a realização do curso, que visa atender a uma demanda crescente por profissionais qualificados na área de mecânica de automóveis.

A Escola Móvel do Senai oferece uma estrutura itinerante que facilita o acesso à formação profissional em diferentes localidades. O curso de Mecânica de Automóveis é uma das opções para quem deseja ingressar no setor automobilístico, com aulas práticas e teóricas, com duração determinada e voltadas para as necessidades do mercado de trabalho.

Os alunos que participam do curso terão a oportunidade de aprender técnicas e habilidades essenciais para atuar na manutenção e reparo de veículos automotores, com a orientação de instrutores qualificados.