Prefeitura retoma serviço de preparação de solo para agricultores de Jaguariaíva

A prefeitura municipal de Jaguariaíva, por meio da secretaria municipal de Agropecuária, retomou nesta semana os serviços de preparação do solo para os agricultores do município.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, os trabalhos de preparo do solo realizados com o equipamento tipo baldan haviam sido interrompidos devido ao período prolongado de chuvas nas últimas semanas. Com a estiagem, os trabalhos foram retomados.

Ainda segundo a prefeitura, a ação tem como objetivo auxiliar os produtores a preparar o terreno para o plantio reduzindo os custos e aumentando a produtividade da zona rural do município.

Para contar com o serviço, os agricultores interessados devem procurar a secretaria municipal de Agricultura para fazer o agendamento. A sede fica anexa a Estação Cidadã próximo a Praça Getúlio Vargas no Centro de Jaguariaíva.