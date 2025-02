Carreta explode em acidente e motorista sobrevive por milagre em Arapoti; veja o vídeo

Um caminhoneiro sobreviveu a um acidente impressionante registrado na manhã desta quarta-feira (12). A colisão envolvendo um caminhão caçamba e uma carreta tanque aconteceu na PR-092 em Arapoti e terminou em explosão.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, o acidente aconteceu durante a manhã no trecho da PR-092 que passa pelo perímetro urbano de Arapoti. O motorista de um caminhão caçamba que seguia no sentido Jaguariaíva acabou perdendo o controle da direção e colidiu contra uma carreta de combustíveis que seguia sentido Wenceslau Braz.

O acidente aconteceu no viaduto da Vila Romana e as cenas impressionantes foram registradas por uma câmera de vigilância. Nas imagens, é possível ver o momento em que o caminhão caçamba vem pela contramão e atinge o caminhão tanque. Em seguida, há uma explosão e os veículos pegam fogo. Por milagre, a porta do caminhão caçamba fica entre as chamas e o motorista consegue saltar do veículo. Ele cai do viaduto em um barrando e, em seguida, na pista que passa embaixo da ponte e sai correndo.

Apesar do susto, felizmente os dois motoristas sobreviveram. Os dois foram socorridos e encaminhados ao Hospital 18 de Dezembro em Arapoti sendo um deles com ferimentos leves e outro com ferimentos moderados.

Equipes da Defesa Civil de Arapoti e do Corpo de Bombeiros de Jaguariaíva estiveram no local para conter as chamas que, além dos veículos, também atingiu a área de vegetação as margens da rodovia. Devido ao acidente, o trecho da rodovia chegou a ser interditado. A Polícia Rodoviária Estadual também prestou atendimento a ocorrência e orientou o trânsito.

Segundo a última atualização da concessionária responsável pelo trecho, a situação causou congestionamento de três quilômetros para quem segue em direção a Santo Antônio da Platina e dois quilômetros sentido Curitiba. Já por volta das 13h00 o fluxo começou a ser desviado pelas vias marginais com trânsito lento e congestionamento.