Sengés conquista Selo Ouro de Alfabetização de 2024

A Secretaria Municipal de Educação de Sengés conquistou o Selo Ouro de Alfabetização em 2024, um reconhecimento nacional pelo compromisso com a educação infantil de qualidade. A premiação foi realizada na última segunda-feira (10), durante uma cerimônia oficial no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília.

O prêmio, concedido pelo Ministério da Educação (MEC), destaca o empenho do município na alfabetização das crianças na idade certa e incentiva a implementação de políticas públicas voltadas para a educação.

Com a pontuação máxima de 100 pontos na avaliação, Sengés se destacou entre os municípios dos Campos Gerais e do Paraná e marcou presença na solenidade ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana, da equipe do MEC e do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Esse resultado reflete os investimentos contínuos da Prefeitura de Sengés na melhoria da infraestrutura escolar, com reformas e inaugurações de novas unidades, além da capacitação e valorização dos profissionais da educação. O município tem se dedicado a garantir que todas as crianças tenham acesso a um ensino de qualidade e oportunidades para um futuro promissor.