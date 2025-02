Arapoti inicia nova turma do programa “Jovem Aprendiz”

Nesta semana, 12 jovens ingressaram no Programa Jovem Aprendiz, promovido pela Prefeitura Municipal de Arapoti em parceria com o Senai e empresas locais. Eles iniciaram o curso de assistente administrativo, com o objetivo de obter qualificação técnica e experiência prática no mercado de trabalho.

A aula inaugural foi acompanhada pelo vice-prefeito Potinho, que destacou a importância do programa para a capacitação dos jovens e sua inserção no mercado de trabalho. Também estiveram presentes a coordenadora do programa Jovem Aprendiz, Nilva, os servidores João Paulo e Sueli, além dos pais dos alunos, que apoiam a iniciativa.

O programa oferece aos jovens a oportunidade de realizar um curso técnico e de desenvolver habilidades práticas nas empresas parceiras, sendo supervisionados e remunerados. Ao longo do curso, os participantes têm a chance de vivenciar o dia a dia das empresas, adquirindo experiência em suas respectivas áreas. A proposta é que, a partir do desempenho dos alunos, muitos sejam efetivados pelas empresas ao final do estágio.

A iniciativa tem sido uma importante oportunidade para os jovens de Arapoti, que passam a ter acesso a uma formação que pode abrir portas para o mercado de trabalho. Além da capacitação técnica, o programa contribui para o desenvolvimento de competências profissionais essenciais, como disciplina, comprometimento e trabalho em equipe.

O Programa Jovem Aprendiz segue como uma ação relevante no município, proporcionando novas perspectivas para os jovens que desejam ingressar no mundo do trabalho.