Ibaiti abre PSS para estagiários com salários acima de R$1 mil

Nesta terça-feira (11), a prefeitura de Ibaiti anunciou a abertura de um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para estagiários. Oportunidades oferecem salários acima dos R$1.100 e as inscrições terminam na próxima sexta-feira (14).

De acordo com o edital publicado pela prefeitura, estão disponíveis 27 vagas para estagiários, sendo elas dividas entre as áreas de Pedagogia, Direito e Administração. Todas as vagas disponíveis apresentam, como requisito mínimo, a obrigatoriedade de que o interessado em preenche-las esteja cursando o ensino superior da área.

Para a Pedagogia, que abrange diversas áreas da Educação, estão disponíveis 20 vagas, sendo que destas, 10 são para cadastro reserva. Para as vagas de Direito e Administração, as vagas são apenas para cadastro reserva, sendo que são duas vagas na área de Direito e cinco para Administração.

O valor pago em todas as áreas será de R$1.113,50, além de um vale transporte de R$ 25,00, que resulta em um valor total de R$ 1.138,50. A carga horária de todas as áreas disponíveis é de 30 horas semanais.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente até a próxima sexta-feira (14) na Secretaria Municipal de Educação, onde os interessados deverão apresentar documentos pessoais como endereço, escolaridade e documentos oficiais, como CPF.

Além dos documentos pessoais, os interessados devem levar uma declaração de matrícula que comprove curso e período, ou semestre, que o estagiário se encontra cursando. Também é de suma importância destacar que os interessados não podem estar estagiando no ato da contratação por meio do Agente Integrador de Estágio.

Mais informações e orientações sobre as inscrições e resultados do PSS podem ser encontradas no Edital publicado pela prefeitura AQUI.