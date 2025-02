Joaquim Marinho Ferreira faleceu no Hospital do Coração Bom Jesus, em Ponta Grossa

Faleceu aos 73 anos, Joaquim Marinho Ferreira, no Hospital do Coração Bom Jesus, em Ponta Grossa. Morador do distrito de Calógeras, na cidade de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, Joaquim faleceu após complicações de saúde.

Segundo informações de um amigo dos familiares, Joaquim estava há cerca de 30 dias em coma no Hospital do Coração Bom Jesus, em Ponta Grossa, e veio a óbito na noite do último domingo (09).

O velório será realizado na sala 01 da Planaar Velórios, a partir das 08:30 horas do dia 10 de fevereiro de 2025, com saída para o sepultamento às 16:30 horas, no Cemitério do distrito de Calógeras.