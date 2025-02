Final da Copa Platinense reúne centenas de pessoas no Estádio Municipal

No último domingo (09), a cidade de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, prestigiou uma emocionante partida de futebol amador que decidiu o campeão da 4ª Copa Platinense de Futebol Amador. A partida decisiva da competição reuniu centenas de moradores, que vibraram e torceram por seus times que disputaram pelo título de campeão.

A chuva, que atingia o município na última semana, deu uma trégua durante o fim de semana, o que permitiu que centenas de pessoas, entre moradores locais, amigos e familiares dos jogadores que disputaram a final, acompanhassem uma disputa emocionante, que foi encerrada na disputa de pênaltis.

Com um grande número do público presente, antes da partida começar, um grupo de mulheres realizou uma apresentação de Zumba, de um projeto que acontece durante a semana na cidade, e é promovido pela Secretaria Municipal de Educação. A partida final começou às 15h40, no Estádio Municipal José Eleutério, na Vila São José, e contou com momentos vibrantes.

A população, que esteve presente em peso durante a partida, acompanhou os melhores lances na disputa entre as equipes finalistas, que foram a Amigos do Paulynho Du Corte e Santa Terezinha F.C. Durante o tempo normal de jogo, ambas as torcidas vibraram por suas equipes, sendo que o jogo terminou com um placar de 2x2.

Como se tratava de uma final, a disputa foi decidia através das penalidades máximas, ou seja, os pênaltis, que deixaram a torcida ainda mais tensa com a competição. Contudo, a equipe Santa Terezinha F.C. se consagrou campeã convertendo os pênaltis em 5x4 em cima dos Amigos do Paulynho Du Corte.

Contudo, além da disputa emocionante que deixou a tensão na torcida até o último instante, os moradores que prestigiaram a final tiveram direito a algodão doce e pipoca gratuitas. A decisão da 4ª Copa Platinense terminou em um clima agradável entre as torcidas e equipes, tanto dentro das linhas como fora.