Zeca Dirceu anuncia R$ 1 milhão para hospital do Norte Pioneiro

O deputado Zeca Dirceu (PT) anunciou na última quinta-feira (06), que o Hospital Nossa Senhora da Saúde, de Santo Antônio da Platina, será beneficiado com um investimento de R$ 1 milhão para a instalação de usinas fotovoltaicas. A iniciativa faz parte de um convênio entre a Itaipu Binacional e a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Paraná (Femipa). No total, 79 hospitais filiados à Femipa serão contemplados com recursos provenientes de Itaipu, que somam R$ 81 milhões. O objetivo é implementar usinas solares que podem gerar uma economia de 40% a 60% nas despesas com energia elétrica, proporcionando uma significativa redução nos custos operacionais dos hospitais.

Zeca Dirceu ressaltou os benefícios do programa, destacando que a economia com energia elétrica ajudará os hospitais a equilibrar suas finanças, permitindo que os recursos economizados sejam aplicados em outras áreas essenciais. O Hospital Nossa Senhora da Saúde atende 70% pelo SUS, prestando serviços à população de Santo Antônio da Platina e mais 23 cidades do Norte Pioneiro, com uma capacidade de 102 leitos e um corpo técnico de 125 funcionários. A instituição recebe anualmente 4.670 pacientes e possui quatro clínicas especializadas.

Em Guarapuava, a Itaipu Binacional também anunciou um novo convênio para a construção de uma unidade de cuidados paliativos (Hospice) e uma casa de apoio no Hospital São Vicente de Paulo. A área total construída será de 4.448,48 m², e o hospital também será contemplado com investimentos em energia solar. A parceria entre Itaipu Binacional e Femipa visa implantar até fevereiro de 2027 um total de 18 megawatts de sistemas fotovoltaicos em hospitais do estado, com um investimento superior a R$ 81 milhões. A estimativa é que a economia com energia alcance R$ 11,7 milhões por ano, correspondendo a 35% da energia consumida.

Além desses investimentos, Zeca Dirceu também informou que o orçamento da saúde pública para 2025 superará R$ 200 bilhões. O deputado destacou que os hospitais conveniados com o SUS desempenham um papel essencial no atendimento à população e nas entregas de resultados na área da saúde pública.