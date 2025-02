Após período de chuvas, prefeitura de Sengés recupera estradas rurais

A Prefeitura Municipal de Sengés, por meio da Secretaria de Transporte e Viação Urbana e Serviços Urbanos, deu início aos trabalhos de recuperação após as fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias. As equipes estão concentradas em ações para garantir a segurança dos moradores e a boa circulação nas vias públicas. Uma das principais atividades tem sido o corte de galhos caídos, resultado das tempestades, com o objetivo de desobstruir as vias e evitar acidentes.

Além disso, os trabalhos incluem o cascalhamento e a manutenção das estradas nas áreas rurais, essenciais para garantir o tráfego e o acesso seguro, especialmente para quem depende dessas vias para o deslocamento diário. A Prefeitura também tem se dedicado à limpeza das saídas de água e bueiros, com a intensificação desses serviços para prevenir alagamentos e assegurar que o sistema de drenagem funcione adequadamente durante o período de chuvas intensas.

Essas ações, realizadas com a colaboração das equipes das secretarias envolvidas, são parte do compromisso da administração municipal em proteger a população e melhorar a infraestrutura da cidade, assegurando que os impactos das condições climáticas sejam minimizados. A mobilização das equipes demonstra a dedicação da Prefeitura em manter a cidade segura e funcional para todos os cidadãos, mesmo diante dos desafios impostos pelas adversidades climáticas.