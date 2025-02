Evento marca posse da nova diretoria do Sindicato dos Servidores Municipais de Arapoti

Na noite desta sexta-feira (7), ocorreu a cerimônia de transmissão de cargo da presidência do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Arapoti (Sindiserv). O evento marcou a passagem da presidência de Divonsir Campos, que esteve à frente do sindicato por duas décadas, para Jairo José da Silva, servidor aposentado, agora o novo presidente da entidade. Jairo assumiu o compromisso de continuar o trabalho em defesa dos direitos dos servidores públicos municipais e de manter o diálogo entre os servidores e a administração municipal.

A chapa “União e Coragem para Acançar”, encabeçada por Jairo, recebeu 115 votos e também empossou outros membros da nova diretoria. Durante a cerimônia, o vice-prefeito Potinho destacou as conquistas do sindicato ao longo dos anos e reforçou o compromisso da administração municipal com os servidores públicos de Arapoti. “Diante da escolha do Jairo para a presidência, consideramos que o sindicato continua em boas mãos, cumprindo seu dever de resguardar os direitos do servidor público e promover o debate entre o sindicato e o Executivo”, afirmou o vice-prefeito.

Além de servidores e políticos locais, a cerimônia contou com a presença do advogado Paulo Madeira, que também se destacou como um dos participantes do evento. A troca de liderança no Sindiserv é vista como uma continuidade no trabalho de valorização e fortalecimento dos direitos dos servidores públicos, que, ao longo das últimas décadas, tem desempenhado um papel importante nas conquistas e avanços da categoria.

Jairo José da Silva, agora à frente do sindicato, prometeu dar continuidade aos projetos iniciados por sua gestão anterior e trabalhar para manter a união dos servidores. A presença de diversas lideranças políticas e da comunidade reforçou a importância da mudança de comando no Sindiserv, que, com seu novo presidente, se prepara para os desafios que virão nos próximos anos, sempre com foco na melhoria das condições de trabalho e na busca por mais direitos para os servidores públicos municipais.