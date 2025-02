Bandido invade casa, agride idosa e é preso em Jaguariaíva

Por volta das 12h00 desta sexta-feira (07), uma idosa, moradora de Jaguariaíva passou por um momento de grande susto quando um homem invadiu sua casa e a agrediu. Contudo, após uma rápida ação da Polícia Militar, o homem foi localizado tentando fugir para uma cidade vizinha e foi capturado pelos agentes.

O caso foi registrado no Primavera II e, segundo imagens de uma câmera de segurança, divulgadas pelos familiares da vítima, a idosa estava preparando o que parece ser ração para os animais em sua cozinha. Em determinado momento, a idosa coloca a cabeça para fora da porta para olhar quando se depara com o rapaz encapuzado.

De acordo com as imagens capturadas pelas câmeras de segurança, ele chega tapando a boca da idosa e a derruba no chão, fazendo ameaças. A mulher grita, mas logo fica desacordada. Em seguida, o agressor foge e, segundo a vítima, ele não levou nada da casa.

Frente aos fatos, a mulher procurou a delegacia para registrar o boletim de ocorrência e os policiais iniciaram as buscas pelo autor. Contudo, de acordo com uma apuração exclusiva da reportagem da Folha, o autor foi localizado tentando fugir para uma cidade próxima.

Segundo informações exclusivas da Polícia Militar, o autor do crime se trata de um jovem de 19 anos de idade, que foi capturado enquanto tentava fugir para a cidade de Arapoti, que tem cerca de 22km de distância da cidade onde o fato havia acontecido.

Jovem também havia tentado arrombar uma lanchonete. Foto: Divulgação

Em contato com a Polícia Militar, a Folha também recebeu a informação de que o mesmo jovem havia tentado arrombar uma lanchonete da cidade ainda na manhã desta sexta-feira. Câmeras de segurança capturaram a tentativa do jovem.