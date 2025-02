Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas em Arapoti

Nesta sexta-feira (07), a Polícia Civil de Arapoti, com apoio das delegacias de Jaguariaíva e Piraí do Sul, realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas na cidade, resultando na prisão de um homem de 24 anos de idade. Indivíduo estava sendo investigado há cerca de três meses e foi preso em flagrante.

De acordo com as informações da Polícia Civil de Arapoti, o indivíduo vinha sendo acompanhado e monitorado pelos investigadores da Delegacia da Polícia Civil desde o final do ano passado. Segundo as investigações, que foram coordenadas pelos investigadores Ângelo Simões e Jhon o homem utilizava um local para depósito e tráfico de drogas, longe de sua residência.

Responsáveis pela investigação: investigador Angelo Simões e Agente Jhon (lado direito da foto). Foto: Divulgação/PC

A partir das investigações, os investigadores conseguiram maiores esclarecimentos sobre as ações do indivíduo e realizaram a operação nesta sexta-feira. Durante a ação, os agentes encontraram e apreenderam, na residência monitorada, aproximadamente sete quilos de maconha, 40 gramas de crack, 50 gramas de cocaína, balança de precisão, um carro e também uma motocicleta, além de realizar a prisão do indivíduo.