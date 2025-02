Vereadora é nomeada para Procuradoria da Mulher de Arapoti

Nesta quinta-feira (06), o município de Arapoti, nos Campos Gerais, deu um passo importante para o avanço das políticas de defesa das mulheres. Em evento realizado na Câmara de Municipal, a vereadora Maria Olívia foi nomeada para Procuradoria da Mulher no município.

Continua após a publicidade

O evento foi realizado no plenário da Casa de Leis e contou com a presença de políticos, autoridades e população em geral que pode participar deste momento histórico para cidade. A vereadora Maria Olívia falou sobre a nomeação. “Estou muito feliz e honrada neste momento, pois é importante que as mulheres continuem conquistando cada vez mais espaço em diferentes setores da sociedade, principalmente na política onde vamos estar participando das discussões e decisões sobre o futuro do nosso município”, destacou a parlamentar.

A Procuradoria da Mulher tem como objetivo a promoção de ações que venham consolidar as políticas públicas e direitos voltados as mulheres. Atualmente, mais da metade da população do município de Arapoti é composta pelo público feminino, sendo a procuradoria uma importante ferramenta para sua representatividade.

Continua após a publicidade

O prefeito Irani Barros também participou do evento e destacou sua confiança no trabalho e competência da vereadora frente a procuradoria. “Hoje estamos vivenciando um momento importante para história de Arapoti e para proteção dos direitos das mulheres. Maria é uma representante que foi eleita pela população e assim como quem confiou nela também acredito que ela irá fazer um ótimo trabalho a exemplo do que já vem fazendo ao longo de sua trajetória como servidora pública deste município”, destacou o Chefe do Executivo Municipal.